تونس تحتضن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان كام السينمائي 11 يوليو المقبل

في الفترة من 11 إلي 15 يوليو القادم تحتضن مدينة الحمامات التونسية الدورة الثامنة من مهرجان كام السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في نسخته التونسية الأولي، ببادرة من شركة شالنج برودكشن و بالتعاون مع الجمعية المصرية العربية للثقافة والاعلام والفنون شركة أنتلجنس كوربوريشن، وتم اختيار دولة فلسطين لتكون ضيف شرف المهرجان لهذه الدورة .





وقالت المخرجة التونسية لمياء بن محمد، مديرة مهرجان كام ان هذا المهرجان مصري وأقيمت له 7 دورات سابقة قوية ناجحة ولكن و لأول مرة سيقام في تونس، حيث سنركز علي العلاقة القوية بين مصر وتونس والعالم العربي، فتونس تحتضن كل النجوم من كافة أنحاء العالم، وتحديدا العالم العربي، حيث نهدف إلي توثيق العلاقات الثقافية بين مصر وتونس من خلال تعزيز دور السينما وتحفيز الشباب علي الابداع لذلك سيقام المهرجان هذا العام تحت شعار "سينمابلاحدود".





وأضافت أنه سيحل عدد كبير من النجوم كضيوف شرف للمهرجان من مختلف أنحاء العالم من تونس ، مصر ،الجزائر، المغرب ،سوريا ، الكويت ، العراق ، الأردن ،الإمارات العربية المتحدة ،السعودية، فلسطين و الهند، كما وضعنا القائمة النهائية للافلام المشاركة في المهرجان من افلام قصيرة وتسجيلية وتحريك وسيتم الإعلان عنها خلال أيام، خاصة وأن الدورة مهداة لروح الفنان الراحل عمر الخليفي وهو الأب الروحي للسينما التونسية، بينما ستكون الفنانة الهام شاهين رئيس شرفي للمهرجان".





وعن لجنة التحكيم فقالت" تم إختيارها لتتكون من المخرج عادل يحي من مصر والفنان القدير التونسي العالمي هشام رستم و والدكتور والمخرج والقاص المغربي بوشعيب المسعودي

أنه سيتم تنظيم مجموعة ورش في أبجديات كتابة السيناريو، وصناعة الفيلم القصير، وإعداد الممثل المحترف،صناعة افلام التحريك فيما سيتم تنظيم ندوة حول صناعة السينما بين مصر وتونس و ندوة السينما في فلسطين.



