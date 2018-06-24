القبض على 3 لصوص سرقوا 21 شقة في الجيزة

تمكنت مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بعد ارتكابهم 21 حادث سرقة .





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة قيام كلٍ من محمد إ. ع- سن 38، مقيم بدائرة القسم،وعبدالحليم ف. ع- سن 35، سائق،وكريم ح. م- سن 26، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة.

بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن وإتخاذهم دائرتى قسمى شرطة "بولاق الدكرور، الشيخ زايد" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم بدائرة القسم حال إستقلالهم سيارة ملك المتهم الأول، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 21 واقعة سرقة، وأرشدوا عن أماكن تصريفهم للمسروقات،حيث تم ضبطها لدى عملائهم ،وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها وإتهموهم بالسرقة ،كما أضاف المتهمون بإنفاقهم للمبلغ المالية المستولى عليها من حصيلة السرقات ، وشراء السيارة المضبوطة بحوزتهم.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة