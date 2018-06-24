شكلك اتقفشت يا استاذ

السلام عليكم ورحمة الله

استاذة نيفين كل سنة وحضرتك طيبة …

انا بعاني من زوجة صامتة معظم الوقت حتي لما يبقي فيه مشكلة واتناقش معاها فيها اخرها ترد بكلمتين غير مفيدتين .. وافضل انا اخبط دماغي في الحيط .. الغريب انها ما كانتش كدة في اول الزواج كانت عادية جدا لكن فجاة من حوالي ٨ شهور تحولت بقت الشخصية الصامتة وبتكتفي بنظرات عتاب غريبة زي مايكون فيها لوم .. مبقتش فاهم وياما نبهتها واتكلمت معاها علشان افهم ترد بكلمة .. {خلاص خلصت } .. هل دة اقدر اقول عليه اكتءاب ولا ايه بالظبط ؟ .. انا احترت بصراحة .. ممكن تفيديني بالحل ؟

م . حامد





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

استاذ حامد انا شاكة في ان نظراتها ليها علاقة بسلوكك او انها يا استاذي العزيز قفشتك مع واحدة تانية .. انما لو انت متاكد من سلوكك يبقي لازم تحاول معاها مرة كمان او انها بتعاني من مشكلة فعلا ومحتاجة مساعدة طبيب خصوصا ان دة مش طبعها زي ما قلت .. فكر في الموضوع ورد علية



