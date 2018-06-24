"الداخلية": القبض على 647 تاجر مخدرات خلال أسبوع

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقوات الأمن المركزى ، شن حملاتة ألامنية المكبرة على مستوى الجمهورية ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها خاصةً جرائم المخدرات وضرب أوكارها وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها وكذا إستهداف المناطق التى يتخذها الخارجين عن القانون مسرحاً لمزاولة أنشطتهم الإجرامية ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.





وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن ضبط (625) قضية " إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة" بلغ عدد المتهمين فيهم (647) متهماً وبحوزتهم (52,145 كيلوبانجو )، (42,366 كيلو حشيش ) ، (5,704 كيلو هيروين)، ( 225 جرام افيون) ، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 1,764 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,295 كيلو جرام )، ( 30 جرام شابو) .





كما ضبط ( 24962) قرص مخدر مختلف الأنواع ،( 28 ) قطعة سلاح نارى و(65) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .