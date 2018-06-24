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الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة اليوم

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:37 م
الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة اليوم
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عبدالرحمن العويسى
 
تصدر سهم "وادي كوم امبو" لاستصلاح الأراضي  قائمة الأسهم الأكثر أرتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم الأحد، بنسبة 9.96% محققاً 14.35 جنيه، تلاه سهم "الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)" بنسبة 9.38% مغلقاً 10.73 جنيه، ثم " القاهرة للدواجن" بنسبة 8.05% محققاً 7.11 جنيه.

وحقق سهم " شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) " بنسبة 7.91%  محققاً 7.91 جنيه، وجائه فى المرتبه الأخيره سهم " اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى " بنسبة 7.59% مغلقاً 14.18 جنيه.
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