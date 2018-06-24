"عبد العال" رئيسًا لاستشارية الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، على المقترحات التي طرحها سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس الاتحاد.



وتضمنت المقترحات التي طرحها سامح عاشور، 6 بنود، أولها المصادقة على ما تم اعتماده من توافق من جانب الاتحاد ومن قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واعتماد النظام الأساسي الذي وضع من جانب مجلس الوحدة الاقتصادية مع إضافة هيئة استشارية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن تحدد جلسة لاحقة لمناقشة اللائحة من جانب أعضاء الجمعية العمومية.



كما ضمت الاقتراحات التى وافقت عليها الجمعية العمومية، تفويض رئيس الهيئة الاستشارية ورئيس الاتحاد لوضع تصور شامل لمحكمة التحكيم والوساطة على أسس علمية وطبقا للمعايير الدولية وكذا جداول المحكمين وضوابط قيدهم، وتكليف الدكتور أحمد فتحى سرور والدكتور سيد عبد الخالق بوضع تصور كامل لأكاديمية علمية تمنح الماجستير والدبلومات المتخصصة فى التحكيم والوساطة وكافة القواعد المنظمة لها.



وتضمنت أيضا، البدء فى تلقى طلبات القيد الجديدة بالاتحاد وكذا طلبات الإدراج بجداول المحكمين والوساطة وكذا تحديد رسوم القيد للأشخاص الطبيعية والاعتبارية، واعتبار جميع الجمعيات العمومية المنضمة للاتحاد جمعية عمومية واحدة للاتحاد العربى للتحكيم.