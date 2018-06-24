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عاجل.. الأمير وليام يصل إلى عمّان في مستهل جولة في الشرق الأوسط

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:37 م
عاجل.. الأمير وليام يصل إلى عمّان في مستهل جولة في الشرق الأوسط
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أسماء العزب
 
وصل الأمير وليام، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمّان، في مستهل جولة في الشرق الأوسط.

وتوجه الأميروليام، نجل ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، إلى الأردن، في مستهل رحلة هي الأولى، ليصبح أول شخصية في العائلة الملكية البريطانية، تقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
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