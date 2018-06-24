فرنش مونتانا وهبة طوجي نجما الليلة الثانية من مهرجان موازين (صور)

بعد افتتاح باهر، واصل موازين إيقاعات العالم سفره من خلال موسيقى العالم إذ ضرب المهرجان للجمهور موعدا مع حفل استثنائي، أحياه كريم خربوش، الملقب والمعروف بفرنش مونتانا، هذا الفنان الذي ولد بالرباط قدم على مسرح السويسي عرضا سيبقى في ذاكرة الجمهور ، حيث سبق له التعاون مع أكبر فناني الراب منهم درايك، ريك روس، وليل واين وأيضا نيكي ميناج وسنوب دوج وسكارفايس وميو، وقد نجح الفنان الأسطورة في الساحة الفنية للراب ، بطريقته وأسلوبه المتفرد، في إمتاع الجمهور ومعجبيه.





ومن بين اللحظات القوية من اليوم الثاني كان الأداء الممتع للبنانيين مروان خوري وسعد رمضان على مسرح النهضة المخصص للنجوم العرب، وعلى المسرح الوطني محمد الخامس، قدمت الفنانة هبة طوجي للحضور باقة من مختارات رصيدها الفنى الغني، حيث أسرت هذه النجمة بدون منازع في الشرق الأوسط وفي جميع البلدان الناطقة بالفرنسية ، والتي اختارها سنة 2016 منتجو الكوميديا الموسيقية "نوتر دام دو باريس" لتجسد دور إيزميرالدا، الجمهور بصوتها الفاتن وأمتعته بأدائها المتميز.





اليوم الثاني من موازين، شهد إعتلاء المسرح المخصصللون الإفريقيأبي رقراق، الجميلة أومو سانجاري من مالي، حيث عبرت النجمة بامتياز عن قناعاتها من خلال بصمتها وأنغامها التي جعلت منها أيقونة للموسيقى الأفريقية في العالم.





وشهدت الأغنية المغربية حفلات لثلاث أسماء صاعدة نادية العروسي، وهى مطربة متأثرة بالأسلوب "الجرسيفي"، والفنان بدر سلطان الذي يشارك بإنتظام في العديد من العروض على التليفزيونية، ثم ابتسام تسكت مطربة أصلها من فاس التي استطاعت جذب الانتباه خلال مشاركتها ببرنامج أراب آيدول وستار أكاديمي.