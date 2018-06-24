‏البرلمان يوافق على منحة بـ50 مليون دولار لتحسين مياه الشرب ‏والصرف الصحي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، ‏المُنعقدة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (173 ‏‏) لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية ‏مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم الحلول المتكاملة للمياه، ‏والموقعة في القاهرة بتاريخ 2692017، بقيمة 50 مليونا و847 ألف ‏دولار أمريكي، وتعفى من أية ضريبة مفروضة.‏



ووافق المجلس أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ‏ومكتبى لجنتى الشئون لااقتصادية والشئون الأفريقية، عن قرار رئيس ‏جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية ‏قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي "التنمية ‏المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى".‏



كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ‏العامة والتعمـر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الأفريقية، ‏حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 179 لسنة 2018، بشأن ‏الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر وبنك التنمية الأفريقي ‏بالنيابة عن صندوق " أفريقيا تنمو معا " مع أبو رواش لمعالجة مياه ‏الصرف الصحي.‏



