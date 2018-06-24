البرلمان يوافق على منحة بـ50 مليون دولار لتحسين مياه الشرب والصرف الصحي
الأحد 24/يونيو/2018 - 03:36 م
إسلام شعراوي
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (173 ) لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2692017، بقيمة 50 مليونا و847 ألف دولار أمريكي، وتعفى من أية ضريبة مفروضة.
ووافق المجلس أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ومكتبى لجنتى الشئون لااقتصادية والشئون الأفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي "التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى".
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمـر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الأفريقية، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 179 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن صندوق " أفريقيا تنمو معا " مع أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي.
ووافق المجلس أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ومكتبى لجنتى الشئون لااقتصادية والشئون الأفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي "التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى".
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمـر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الأفريقية، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 179 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن صندوق " أفريقيا تنمو معا " مع أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي.
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