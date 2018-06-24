رئيس حي غرب يكرم فريق متطوعي مركز شباب الجزيرة





بدأ منذ قليل حفل تكريم فريق متطوعي مركز شباب الجزيرة، الذي نظمه المركز ظهر اليوم الأحد، بعد العمل الرائع الذي قام به الفريق، بتزين سلالم كوبر أكتوبر بأبطال مصر مثال محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي وبطلة مصر هداية ملاك صاحبة برونزية الأولمبياد ونور الشربيني لاعبة الإسكواش العالمية.





وحضر اللواء هشام خشبة رئيس حي غرب الحفل، وكان في استقباله هاني الناظر المدير التنفيذي للمركز، وسمية محمد مسئولة فريق التطوع، ونيرمين فكري مسئول العلاقات العامة بالمركز.





وقام اللواء خشبة بجولة تفقدية في النادي، أثناء تواجده قبل انطلاق حفل تكريم الفريق التطوعي اليوم، كما قام بعقد جلسة مع مسئولي المركز عقب الانتهاء من الجولة التفقدية.





وصعد خشب إلى سلالم أكتوبر من اتجاه شارع الجبلاية لمشاهدة الرسومات التي رسمت على الجدار والتصوير معها برفقة فريق المتطوعين.





ووزع رئيس حي غرب في نهاية الحفل شهادات تقديرية للمتطوعين على الجهود المبذولة خلال الفترة المقبلة.