‏البرلمان يوافق على قرض بـ150 مليون دولار لمعالجة مياه الصرف ‏بأبو رواش

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، ‏المُنعقدة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ‏ومكتبي لجنتي الشئون لااقتصادية والشئون الإفريقية، عن قرار رئيس ‏جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية ‏قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي "التنمية ‏المستدامة لمشروع محطة ابو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي".‏



كما وافق المجلس أيضا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ‏والمرافق العامة والتعمـر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون ‏الأفريقية، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 179 لسنة ‏‏2018، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر وبنك التنمية ‏الأفريقي بالنيابة عن صندوق " أفريقيا تنمو معا " مع أبو رواش لمعالجة ‏مياه الصرف الصحي.‏



