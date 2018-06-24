البرلمان يوافق على قرض بـ150 مليون دولار لمعالجة مياه الصرف بأبو رواش
الأحد 24/يونيو/2018 - 03:34 م
إسلام شعراوي
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ومكتبي لجنتي الشئون لااقتصادية والشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي "التنمية المستدامة لمشروع محطة ابو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي".
كما وافق المجلس أيضا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمـر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الأفريقية، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 179 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن صندوق " أفريقيا تنمو معا " مع أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي.
كما وافق المجلس أيضا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمـر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الأفريقية، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 179 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن صندوق " أفريقيا تنمو معا " مع أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي.
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