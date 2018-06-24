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بدء تجهيز منفذ لبيع كتب الهيئة العامة للكتاب بدسوق (صور)

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:33 م
بدء تجهيز منفذ لبيع كتب الهيئة العامة للكتاب بدسوق (صور)
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سمر بسيونى
 
قال اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق، إنه استقبل ناصر جيد سعد، مدير عام إدارة التسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك لوضع الأسسس المتفق عليها لافتتاح منفذ بيع خاص بالهيئة المصرية العامة للكتاب، على أن يكون تابعا لوزارة الثقافة ومنارة ثقافية متكاملة يخدم أهل العلم والعملاء.

أضاف رئيس مركز ومدينة دسوق، انه سيتم توفير كافة الإصدارات اللازمة لنشر الثقافة والوعى الثقافة فى ربوع المجتمع الدسوقى بمكتبة الاسرة بحديقة الاسرة والطفولة وذلك بعد موافقة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدكتورهيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك عقب تقديم مذكرة بعد مجاح معرض دسوق للكتاب.

جاء ذلك بحضور السيد شنقار نائب رئيس المركز والمدينة، محمد شعبان مدير حديقة الاسرة والطفولة بالمدينة.
بدء تجهيز منفذ لبيع كتب الهيئة العامة للكتاب بدسوق (صور)
بدء تجهيز منفذ لبيع كتب الهيئة العامة للكتاب بدسوق (صور)
بدء تجهيز منفذ لبيع كتب الهيئة العامة للكتاب بدسوق (صور)
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