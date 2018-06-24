كيفية تحضير بسكويت الشوفان بطريقة صحية؟

مقادير بسكويت الشوفان وطريقة تحضيره





– يحتاج هذا البسكويت لبعض المكونات وهي، كوبان من الشوفان التقليدي، وثلاث ثمرات من الموز، ثلث كوب من عصير التفاح الطبيعي، نصف كوب من الزبيب، بجانب ربع كوب من حليب اللوز، ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا، وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.





– أول خطوة نقوم بعملها هي الذهاب للفرن وتسخينه على درجة حرارة ١٧٥ درجة مئوية، وأثناء تسخين الفرن نقوم بأخذ الموز والقيام بهرسه، وبعدها نقوم بخلط كافة المقادير الباقية معا في وعاء واحد، ونخلطهم حتى نحصل على عجينة متجانسة وخشنة الملمس.



