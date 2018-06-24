روسيا تحذر من تبعات انضمام مقدونيا للناتو

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف من انضمام مقدونيا المحتمل لحلف الناتو، معتبرا إياه خطوة "خاطئة" ستترتب عليها تداعيات سلبية.

وقال تشيجوف في حديث لصحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم الأحد، إن من ثوابت سياسة روسيا ألا تعارض توسع الاتحاد الأوروبي، فلكل دولة حق في اتخاذ قراراتها بنفسها، "لكن توسع حلف النانو أمر مختلف"، فهو يمثل في الواقع "محاولة لمواجهة تهديدات القرن الـ21 وتحدياته بوسائل وآليات تعود للقرن الـ20".

وفي معرض إجابته عن سؤال حول رد روسيا على انضمام إسكوبية المحتمل لحلف شمال الأطلسي قال: "طبعا، لن نلقي قنابل نووية. وكما قلت، لكل بلد حق في اتخاذ قرارته وارتكاب أخطائه. لكن الأخطاء تكون بدرجات مختلفة، فهناك أخطاء تترتب عليها تبعات".

يذكر أن أثينا وإسكوبية قد توصلتا مؤخرا إلى الاتفاق حول اسم رسمي جديد لمقدونيا لتصبح "جمهورية مقدونيا الشمالية"، ما فتح الأبواب أمام انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وكانت اليونان تصوت دائما ضد هذا الانضمام، مصرة على تغيير اسم مقدونيا لتفادي الخلط بين اسمها واسم إقليم مقدونيا اليوناني.