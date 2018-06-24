طريقة عمل محشي الباذنجان.. خطوة بخطوة
الأحد 24/يونيو/2018 - 02:13 م
المكونات
_ كيلو باذنجان أسود، متوسط الحجم.
_ نصف كيلو أرز مصري مغسول.
_ بصلتان متوسطة الحجم مفرومة ناعم.
_ كوبان من عصير الطماطم المركز.
_ كوبان من مرق دجاج أو لحم.
_ ربع كوب شبت مقطع.
_ ربع كوب بقدونس مقطع.
_ ربع كوب كزبرة خضراء مقطعة.
_ ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
_ ملعقة كبيرة زيت.
_ ربع معلقة صغيرة من القرفة المطحونة.
_ ملعقة صغيرة من النعناع الجاف المفروم.
_ نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
_ نصف معلقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
_ نفحة صغيرة من جوزة الطيب.
_ ربع ملعقة صغيرة فلفل حار مفروم.
_ مكعب واحد من مرق الدجاج المطحون.
– ملح.
طريقة التحضير
- يحضر الباذنجان ويغسل جيدا ثم يقور من الداخل.
- يحضر قدر ويوضع به الزيت ويوضع على نار متوسطة.
- يضاف إليه البصل ويقلب حتى يذبل.
- تضاف الطماطم وتقلب مع البصل ثم تترك على النار، حتى تغلي.
- يوضع الأرز مع الكزبرة والشبت والبقدونس، في وعاء كبير ويضاف إليهم القرفة والنعناع والبهارات وجوزة الطيب والفلفل الاسود والملح، ويقلب جميعهم مع بعض جيدا.
- تضاف إليهم كوبان فقط الطماطم والمرق.
- يحشى الباذنجان بالأرز مع ترك مقدار عقلة الأصبع ،كي يتمدد الارز أثناء الطهي ويتم ينضج جيدا.
- يوضع باقي عصير الطماطم على نار هادئة ،مع المرق ويترك حتى يغلي
- يرص الباذنجان في قدر ويضاف إليه باقي عصير الطماطم والمرق.
- يجب أن يصب المرق داخل كل ثمرة باذنجان، كما يجب أن يصل المرق إلى قاع القدر، حتى يصل إلى منتصفه كي ينضج الباذنجان جيدا.
- يغطى القدر ويترك على نار متوسطة الحرارة ،حتى يغلي المرق، ثم تخفض النار حتى تصبح هادئة
- يترك على النار لمدة ساعة كاملة، حتى ينضج تماما ويقدم ساخنا.
يمكن تناوله مع إحدى الأطباق التالية:
_ شوربة الباذنجان بالكريمة.
_ سلطة البابا غنوج.