طريقة عمل محشي الباذنجان.. خطوة بخطوة

المكونات

_ كيلو باذنجان أسود، متوسط الحجم.

_ نصف كيلو أرز مصري مغسول.

_ بصلتان متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

_ كوبان من عصير الطماطم المركز.

_ كوبان من مرق دجاج أو لحم.

_ ربع كوب شبت مقطع.

_ ربع كوب بقدونس مقطع.

_ ربع كوب كزبرة خضراء مقطعة.

_ ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

_ ملعقة كبيرة زيت.

_ ربع معلقة صغيرة من القرفة المطحونة.

_ ملعقة صغيرة من النعناع الجاف المفروم.

_ نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

_ نصف معلقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

_ نفحة صغيرة من جوزة الطيب.

_ ربع ملعقة صغيرة فلفل حار مفروم.

_ مكعب واحد من مرق الدجاج المطحون.

– ملح.





طريقة التحضير

- يحضر الباذنجان ويغسل جيدا ثم يقور من الداخل.

- يحضر قدر ويوضع به الزيت ويوضع على نار متوسطة.

- يضاف إليه البصل ويقلب حتى يذبل.

- تضاف الطماطم وتقلب مع البصل ثم تترك على النار، حتى تغلي.

- يوضع الأرز مع الكزبرة والشبت والبقدونس، في وعاء كبير ويضاف إليهم القرفة والنعناع والبهارات وجوزة الطيب والفلفل الاسود والملح، ويقلب جميعهم مع بعض جيدا.

- تضاف إليهم كوبان فقط الطماطم والمرق.

- يحشى الباذنجان بالأرز مع ترك مقدار عقلة الأصبع ،كي يتمدد الارز أثناء الطهي ويتم ينضج جيدا.

- يوضع باقي عصير الطماطم على نار هادئة ،مع المرق ويترك حتى يغلي

- يرص الباذنجان في قدر ويضاف إليه باقي عصير الطماطم والمرق.

- يجب أن يصب المرق داخل كل ثمرة باذنجان، كما يجب أن يصل المرق إلى قاع القدر، حتى يصل إلى منتصفه كي ينضج الباذنجان جيدا.

- يغطى القدر ويترك على نار متوسطة الحرارة ،حتى يغلي المرق، ثم تخفض النار حتى تصبح هادئة

- يترك على النار لمدة ساعة كاملة، حتى ينضج تماما ويقدم ساخنا.





يمكن تناوله مع إحدى الأطباق التالية:

_ شوربة الباذنجان بالكريمة.