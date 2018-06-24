"أمهات مصر": شكاوى من الترجمة.. وأسئلة لم ترد بالمنهج في الأحياء.. والديناميكا تحتاج وقتًا أطول

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الاتحاد تلقى شكاوى كثيرة، من قبل أولياء الأمور والطلاب، حول صعوبة مادة الأحياء.





وأضافت في تصريحات صحفية، أن أغلب طلاب مدارس اللغات، يشتكون من الترجمة للغة الإنجليزية في مادة الأحياء، مؤكدين أنها غير واضحة وصعبة جدًا، إضافة إلى أن الامتحان طويل جدًا ويحتاج وقتًا أكثر.





وأوضحت أن الاتحاد تلقى شكاوى أخرى، من الطلاب، بسبب وجود سؤال في مادة الأحياء، لم يرد في المنهج وهو السؤال الخاص بـ"لو مفيش فوسفات في الأنسجة العضلية الهيكلية يحصل إيه؟"، بالإضافة إلى سؤال آخر خاص بـDNA ويريد MRNA ولم يحدد الـDNA من 5-3 أو من 5-3.





وأشارت إلى أن امتحان الديناميكا يحتاج لوقت أطول للإجابة عليه، مؤكدة أن هناك حالة من الغضب بين أولياء الأمور بسبب جعل وقت امتحان الديناميكا ساعتين فقط، مستطردين: "هل الأحياء وعلم النفس أسهل من الديناميكا علشان يخلوها ساعتين فقط؟"، موضحين أن فروع الرياضيات دائما تأتي ثقيلة وطويلة والوقت المخصص للامتحان قليل، ولا يوجد أي حلول رغم تقديم شكاوى كل عام.





وأكدت سهولة امتحان مادة علم النفس، وأنه في مستوى الطالب المتوسط، بحسب الطلاب وأولياء الأمور.