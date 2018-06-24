جربي وصفات العسل لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

يعد "عسل النحل" أفضل علاج لحل مشاكل البشرة الدهنية، ويعمل على تحسينها وإزالة الشوائب منها، ومن أهم الوصفات التي يمكنكِ تحضيرها منزليًا، ما يلي:-





1- الموز مع العسل:

يعمل هذا المزيج بفاعلية كبيرة على ترطيب البشرة، لأن عسل النحل لديه خصائص مضادة للبكتريا ، فإنه يساعد على الحماية من النمو البكتيري عليها.

المكونات:

– 2 ملعقة من عسل النحل

– 1/2 ثمرة موز

طريقة التحضير والإستخدام:

– تؤخذ نصف ثمرة الموز وتهرس لتصبح عجينة سميكة .

– والآن تضاف ملعقتين مع عسل النحل ويمزج الخليط جيدا .

– توضع طبقة رقيقة من الخليط على الوجه وتترك .

– ثم تشطف بعد حوالي 15-20 دقيقة .





2- العسل مع الشوفان:

يحتوي هذا المزيج على مضادات الأكسدة ، التي تغذي البشرة ، وتعالجها ، ينصح باستخدام هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا على الأقل .

المكونات:

– 2 ملعقة صغيرة من الشوفان.

– 1 ملعقة من عسل النحل.

طريقة التحضير والإستخدام:

– يطحن الشوفان جيدا أولا للحصول على مسحوق ناعم.

– تضاف ملعقة صغيرة من عسل النحل وتمزج المكونات جيدا.

– توضع طبقة من الخليط على الوجه ، ويتم فركها بلطف بحركات دائرية حوالي 5 دقائق.

– يشطف الوجه بالطريقة العادية بعد 5 دقائق.





3- العسل والحليب:

يعتبر هذا الخليط أفضل مرطب للبشرة ، كما أنه يساعد على تفتيح البشرة ويمنحها إشراقا وجابية .

المكونات:

– 1/2 كوب من الحليب

-1/2 كوب من عسل النحل

طريقة التحضير والإستخدام:

– توضع المكونات في زبدية صغيرة وتخلط جيدا.

– يوضع المحلول على البشرة ويترك ليجف.

– يترك بعض الوقت ثم يشطف بالماء العادي.

- ينصح باستخدام هذا الخليط مرة يوميا للحصول على أفضل النتائج .





4- قناع العسل وزيت الزيتون:

تساعد هه المكونات على تقليص المسام ، وإعادة تجديد البشرة .

المكونات:

– ملعقة من زيت الزيتون

– ملعقة صغيرة من عسل النحل

– بضع قطرات من عصير الليمون

طريقة التحضير والإستخدام:

– يتم تسخين زيت الزيتون في مقلاة.

– يترك ليصبح دافئا ويضاف إليه العسل وعصير الليمون.

– يوضع على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة.

– يشطف بعدها بالماء الدافيء ثم الماء البارد.

تكرر هذه الوصفة 2-3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج .





5- العسل مع الكركم:

إذا كان لديك أي عدوى أو جروح أو التهاب على الجلد، فإن هذه الوصفة ستساعدك في حل جميع مشاكلك. وعلاوة على ذلك، فإنها تساعد أيضا في تفتيح البشرة.

المكونات :

– 1 ملعقة من عسل النحل

– رشة من مسحوق الكركم

طريقة التحضير والإستخدام:

– تخلط المكونات معا.

– يوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة.

– يشطف بعدها بالماء البارد.