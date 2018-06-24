جربي وصفات العسل لعلاج مشاكل البشرة الدهنية
الأحد 24/يونيو/2018 - 02:06 م
يعد "عسل النحل" أفضل علاج لحل مشاكل البشرة الدهنية، ويعمل على تحسينها وإزالة الشوائب منها، ومن أهم الوصفات التي يمكنكِ تحضيرها منزليًا، ما يلي:-
1- الموز مع العسل:
يعمل هذا المزيج بفاعلية كبيرة على ترطيب البشرة، لأن عسل النحل لديه خصائص مضادة للبكتريا ، فإنه يساعد على الحماية من النمو البكتيري عليها.
المكونات:
– 2 ملعقة من عسل النحل
– 1/2 ثمرة موز
طريقة التحضير والإستخدام:
– تؤخذ نصف ثمرة الموز وتهرس لتصبح عجينة سميكة .
– والآن تضاف ملعقتين مع عسل النحل ويمزج الخليط جيدا .
– توضع طبقة رقيقة من الخليط على الوجه وتترك .
– ثم تشطف بعد حوالي 15-20 دقيقة .
2- العسل مع الشوفان:
يحتوي هذا المزيج على مضادات الأكسدة ، التي تغذي البشرة ، وتعالجها ، ينصح باستخدام هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا على الأقل .
المكونات:
– 2 ملعقة صغيرة من الشوفان.
– 1 ملعقة من عسل النحل.
طريقة التحضير والإستخدام:
– يطحن الشوفان جيدا أولا للحصول على مسحوق ناعم.
– تضاف ملعقة صغيرة من عسل النحل وتمزج المكونات جيدا.
– توضع طبقة من الخليط على الوجه ، ويتم فركها بلطف بحركات دائرية حوالي 5 دقائق.
– يشطف الوجه بالطريقة العادية بعد 5 دقائق.
3- العسل والحليب:
يعتبر هذا الخليط أفضل مرطب للبشرة ، كما أنه يساعد على تفتيح البشرة ويمنحها إشراقا وجابية .
المكونات:
– 1/2 كوب من الحليب
-1/2 كوب من عسل النحل
طريقة التحضير والإستخدام:
– توضع المكونات في زبدية صغيرة وتخلط جيدا.
– يوضع المحلول على البشرة ويترك ليجف.
– يترك بعض الوقت ثم يشطف بالماء العادي.
- ينصح باستخدام هذا الخليط مرة يوميا للحصول على أفضل النتائج .
4- قناع العسل وزيت الزيتون:
تساعد هه المكونات على تقليص المسام ، وإعادة تجديد البشرة .
المكونات:
– ملعقة من زيت الزيتون
– ملعقة صغيرة من عسل النحل
– بضع قطرات من عصير الليمون
طريقة التحضير والإستخدام:
– يتم تسخين زيت الزيتون في مقلاة.
– يترك ليصبح دافئا ويضاف إليه العسل وعصير الليمون.
– يوضع على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة.
– يشطف بعدها بالماء الدافيء ثم الماء البارد.
تكرر هذه الوصفة 2-3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج .
5- العسل مع الكركم:
إذا كان لديك أي عدوى أو جروح أو التهاب على الجلد، فإن هذه الوصفة ستساعدك في حل جميع مشاكلك. وعلاوة على ذلك، فإنها تساعد أيضا في تفتيح البشرة.
المكونات:
– 1 ملعقة من عسل النحل
– رشة من مسحوق الكركم
طريقة التحضير والإستخدام:
– تخلط المكونات معا.
– يوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة.
– يشطف بعدها بالماء البارد.
تكرر الوصفة 2-3 مرات أسبوعيا.
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