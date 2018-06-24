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الأهلي يرفض طلب "كارتيرون" بضم "كوليبالي"

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:09 م
الأهلي يرفض طلب كارتيرون بضم كوليبالي
كارتيرون
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علي نبوي
 

استقرت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رفض طلب الفرنسي باتريس كارتيرون بالتعاقد مع المالي ساليف كوليبالي مدافع فريق مازيمبي الكونغولي بداية من الموسم المقبل.

 

وكان كارتيرون قد طلب من لجنة الكرة ضم المدافع المالي، خاصة أنه يثق في قدراته جيدا ويعلم إمكانياته عندما كان مدربا لمازيمبي.

 

وكشف مصدر مقرب من لجنة الكرة أن سبب رفض التعاقد مع كوليبالي سن اللاعب الذي وصل لـ30 عامًا حيث ترغب اللجنة في تدعيم الفريق بلاعبين شباب للاستفادة منهم في المستقبل.

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