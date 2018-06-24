بعد زيادة المحروقات..بروتوكول لنقل 20 مليون طن بضائع سنويا عبر نهر النيل

أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أن رفع الدعم عن المحروقات سيسهم بشكل كبير في استعادة النقل النهري لدوره كأحد أهم محاور النقل بين الوجهين القبلي والبحري في مصر.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للنقل النهري والهيئة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، والدكتور عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهري وعدد من قيادات وزارة النقل.





وقال عرفات إن التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس سيمتد ليشمل التعاون في مجال النقل النهري ولن يقتصر على النقل البحري فقط،مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من الخبرات الكبيرة والإمكانات الهائلة لهيئة قناة السويس في إعادة تنشيط النقل النهري.





وأضاف عرفات إن التعاون مع هيئة قناة السويس من شأنه المساهمة بشكل فعال في تحقيق الهدف الرئيس للنقل النهري وهو رفع حجم البضائع المنقولة عبر نهر النيل من 4.2 مليون طن سنويا في الفترة الحالية لأكثر من 20 مليون طن سنويا.