غدًا.. الكوريتان تجريان محادثات عسكرية

من المقرر أن تجري الكوريتان سلسلة من المحادثات العسكرية على مستوى مجموعات العمل غداً الإثنين، تهدف إلى إعادة الربط بشكل كامل بين خطوط الاتصال العسكري لمنطقة البحر الشرقي والبحر الأصفر، طبقاً لما ذكرته شبكة كيه.بي.إس.وورلد، الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وسيبدأ الاجتماع في مكتب الجمارك والهجرة والحجر الصحي، في منطقة، باجو، إلى الجنوب مباشرة من الحدود الكورية، في الساعة العاشرة صباحاً، لمتابعة اتفاق، تم التوصل إليه خلال مفاوضات على مستوى الجنرالات جرت الأسبوع الماضي.

ويجري الجانبان، اللذان أجريا محادثات بين لجنتي الصليب الأحمر ومحادثات رياضية الأسبوع الماضي، محادثات هذا الأسبوع حول التعاون في مجال الغابات ويبحثان سبل الربط بين الطرق السريعة المتوقفة عن العمل الأن، وتحديثها، من بين ذلك خط، جيونجوي، والخط الساحلي الشرقي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستبدأ أعمال بناء وإصلاح لإنشاء مكتب أتصال مشترك، في مجمع، كايسيونج، بين الكوريتين، هذا الأسبوع.

وسيزور وفد كوري جنوبي جبل، جيونجانج، في كوريا الشمالية، لفحص وإصلاح منشآت المكان، المخصص للقاءات لم شمل الأسر الكورية، المقرر أن تجري في الفترة من 20 حتى 26 أغسطس المقبل.