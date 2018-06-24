"أوراسكوم للتنمية" تعتمد 352 مليون جنيه لمجموعة شركات تمويل

أعلنت شركة اوراسكوم للتنمية - مصر عن موافقة مجلس الإدارة ، على اعتماد دراسة القيمة العادلة بشأن حقوق المساهمين بمجموعة شركات تمويل وذلك بقيمة إجمالية 352 مليون جنيه .





وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، بأن مجلس الإدارة وافق على الدراسة المعدة من قبل مراقب الحسابات على تقرير المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة لمجموعة شركات تمويل، وكذلك السير في عملية بيع الأسهم المملوكة للشركة في ضوء المادتين 39، 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.





وكانت القوائم المالية للشركة خلال الربع الأول من 2018، قد أظهرت ارتفاع إيردات قطاع العقارات والإنشاءات، لتسجل 147.2 مليون جنيه، مقابل 126.6 مليون جنيه بالربع المقارن.





وصعدت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 654.9 مليون جنيه، مقارنة بـ493.8 مليون جنيه في الفترة المماثلة من عام 2017.





وزادت أرباح الشركة بنسبة 9% خلال الربع الأول على أساس سنوي، لتسجل 83.08 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 75.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي



