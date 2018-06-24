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الأسد يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة 2021

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:52 م
الأسد يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة 2021
بشار الأسد
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وكالات
 

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2021، مشيرا إلى أن ترشحه من عدمه سيستند إلى عاملين.

 

وقال الأسد في تصريح لقناة " NTV " الروسية: "هناك عاملان لهذا الترشح. الأول هو رغبتي، أما العامل الثاني فيتوقف على إرادة الشعب السوري وما زال أمامنا ثلاث سنوات أخرى".

 

وتابع: "بحلول عام 2021 هل سيكون الشعب السوري جاهزا لاختيار الشخص نفسه .. الرئيس ذاته.. إذا لم يكن الأمر كذلك، فما الذي سيفيدني المنصب الرئاسي؟ فعندها لن أتمكن من النجاح، ولن أتمكن من تقديم أي شيء للبلد، لذا فإن الإجابة هي "لا".... أما إذا كان الشعب مستعدا، إذا كانوا مستعدين للاختيار، عندها سأفكر في الأمر ورغم ذلك ما يزال الوقت مبكرا للتفكير في ذلك".

 

وأشار الأسد إلى أن الإصلاح الدستوري يعتمد فقط على إرادة الشعب السوري، مشيرا إلى ضرورة الاستفتاء.

المزيد عن: عام 2021 سوريا بشار الأسد الرئيس السوري الترشح لانتخابات الرئاسة
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