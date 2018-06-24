تعرفي على فوائد الشاي الأزرق

الشاي الأزرق هو مستخرج من نبات يسمى سليتوريا تيرناتي، وهو شاي خالي من الكافيين وله مزايا عدة، ويصنع من زهرة الفراشة البازلاء.





تستخدم هذه الأزهار، في الطهي، وعلاج للالتهابات وأمراض العيون، وللشاي الأزرق فوائد عدة تتمثل في التالي:-





1- غني بمضادات الأكسدة: يعتبر الشاي الأزرق من أغنى المكونات بمضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة هذه تسمى برانثوسيانيدينس والتي تساعد على حماية وإصلاح التلف الخلوي الناتج عن الجذور الحرة، و المواد المضادة للاكسدة أيضا تمنع الشيخوخة المبكرة وهي عظيمة للبشرة والشعر، يمتلئ الشاي الأزرق بالفيتامينات والمعادن المختلفة التي تساعد في الحفاظ على بشرتك وشعرك في حالة جيدة.





2- غني بالمواد المضادة للشيخوخة: يعرف الشاي الأزرق باحتوائه على مواد مضادة للغلكأشين ، وهي مذهلة لصحة البشرة، مما يمنع ظهور علامات الشيخوخة على الجلد، ويحتوي الشاي الأزرق على الفلافونويد المعزز لإنتاج الكولاجين، مما يساعد على ليونة البشرة، كما أنه جيد للشعر أيضا، لأنه يزيد تدفق الدم، في فروة الرأس، ويقوي بصيلات الشعر لأنه غني بمواد الأنثوسياسي .





3- الوقاية من السكري: إن تناول كوب من الشاي الأزرق بين الوجبات يمنع استهلاك الجلوكوز من الغذاء ويقلل مستوى السكر في الدم، ووجد أن أوراق هذا النبات تقلل مستوى السكر في الدم، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة بداخله على خفض مخاطر العدوى المحتملة لدى مرضى السكري، تناول هذا الشاي يوميا يعمل على تحسين صحة القلب أيضا .





4- يعالج القلق والإكتئاب: وفقا للدراسات، تساعد هذه الأزهار على تهدئة التوتر وتقليل أعراض القلق والإكتئاب، حيث تلعب دورا كبيرا في تحسين الحالة المزاجية.





5- يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان: تعتبر أزهار فراشة البازلاء الزرقاء مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة المعروفة بتقليص الضرر العميق الذي يصيب الخلايا في الجسم. إن شرب الشاي يومياً يقي من جميع أنواع السرطانات.



