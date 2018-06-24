ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو جمال يدعم جهاد جريشة في مباراة إنجلترا وبنما

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:42 م
عمرو جمال يدعم جهاد جريشة في مباراة إنجلترا وبنما
جهاد جريشة
طباعة
علي نبوي
 

أعلن عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار هلسنكي الفنلندي دعمه الكامل للحكم المصري جهاد جريشة الذي سيدير بعد قليل مواجهة إنجلترا أمام بنما في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم بروسيا.

ونشر جمال عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صورة لجهاد جريشة وكتب عليها "حظ سعيد".

وتعد مباراة اليوم التي ستنطلق في تمام الثانية ظهرا الأولى التي يظهر فيها جهاد جريشة بمونديال روسيا.

المزيد عن: كاس العالم عمرو جمال جهاد جريشة انجلترا وبنما الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
إنجلترا
3
x
14:00
0
بنما
اليابان
-
x
17:00
-
السنغال
بولندا
-
x
20:00
-
كولومبيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/24/2018 2:40:02 PM