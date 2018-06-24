عمرو جمال يدعم جهاد جريشة في مباراة إنجلترا وبنما





أعلن عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار هلسنكي الفنلندي دعمه الكامل للحكم المصري جهاد جريشة الذي سيدير بعد قليل مواجهة إنجلترا أمام بنما في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم بروسيا.





ونشر جمال عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صورة لجهاد جريشة وكتب عليها "حظ سعيد".





وتعد مباراة اليوم التي ستنطلق في تمام الثانية ظهرا الأولى التي يظهر فيها جهاد جريشة بمونديال روسيا.



