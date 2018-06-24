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ضبط محاولتي غش بالهواتف المحمولة في امتحانات الثانوية العامة بدمياط

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:45 م
ضبط محاولتي غش بالهواتف المحمولة في امتحانات الثانوية العامة بدمياط
امتحانات
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هند الشيال
 
قال السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم رصد حالتي غش في امتحانات الثانوية العامة بدمياط اليوم الأحد، الأولى تم ضبط تليفون محمول بحوزة طالب بلجنة الشهيد عربانو التابعة لإدارة السرو التعليمية والثانية تم ضبط هاتف محمول بحوزة طالبة في لجنة اللوزي بنات التابعة لإدارة دمياط التعليمية وتم عمل محاضر إثبات حالة وجار التحقيق معهم بمعرفة الشئون القانونية.

وأضاف سويلم في تصريحات له اليوم الأحد، إن أجواء الامتحان سارت بشكل منضبط دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، ولم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان،فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات بالتأكد من عدم تمكن أي طالب من الدخول بأية وسيلة غش إلى اللجنة التي يؤدي فيها الامتحان.
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