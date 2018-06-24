كوشنر: سنطرح خطة السلام قريبا حتى لو رفض عباس

أكدّ جاريد كوشنر، كبير مستشارى وصهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنّ واشنطن ستعلن خطتها للسلام فى الشرق الأوسط قريباً حتى لو اختار الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الذى أغضبته السياسة الأمريكية حتى الآن، البقاء على الهامش.

ونشرت وكالة رويترز، مقتطفات لتصريحات كوشنر التى أدلى بها لصحيفة القدس الفلسطينية، اليوم الأحد، على هامش زيارته للأراضى المحتلة برفقة جرينبلات "مبعوث ترامب للشرق الأوسط، حيث يواصلا الاجتماعات مع قادة في المنطقة، وليس عباس.

وقال كوشنر "إذا أبدى الرئيس عباس استعداده للعودة إلى مائدة المفاوضات، فنحن مستعدون للمشاركة، وإذا لم يكن كذلك، سننشر الخطة علناً"، كما تسائل عن مدى رغبة الرئيس الفلسطينى فى إنجاز الصفقة.

ورفض عباس رؤية إدارة ترامب بعد قراره فى ديسمبر بإعلان بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية هناك.