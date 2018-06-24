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انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:40 م
انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد
انفجار عبوة ناسفة - أرشيفية
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وكالات
 

أعلن مصدر أمني في الشرطة العراقية إصابة مدني واحد على الأقل في تفجير عبوة ناسفة شمال غربي العاصمة بغداد.

 

وقال المصدر إن العبوة كانت مزروعة قرب محال تجارية بقضاء التاجي وانفجرت ظهر اليوم ما أسفر عن إصابة مدني.

 

وأفاد مصدر في الشرطة، بأن القوات الأمنية قطعت الطرق والجسور في العاصمة بغداد التي يمر بها الزوار المتوجهون إلى الكاظمية لضرورات أمنية.

 

جدير بالذكر أن مناطق حزام بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، رغم الجهود الأمنية التي تبذلها الحكومة.

المزيد عن: شمالي بغداد جرحى انفجار عبوة ناسفة الشرطة العراقية
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