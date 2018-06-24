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22 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:43 م
22 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد
ميناء
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جهندا عبد الحليم
 
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الأحد، بلغ 22 سفينة.

وبحسب بيان اليوم، فسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

ومن ناحيه أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن، وجارٍ تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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