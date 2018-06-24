22 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

وبحسب بيان اليوم، فسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.





ومن ناحيه أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن، وجارٍ تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الأحد، بلغ 22 سفينة.