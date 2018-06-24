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"عبده الجزار" معدا بدنيا لقطاع الناشئين بنادي كفر الشيخ

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:33 م
عبده الجزار معدا بدنيا لقطاع الناشئين بنادي كفر الشيخ
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إبراهيم زين
 

تعاقد مجلس إدارة نادي كفرالشيخ الرياضي برئاسة Hشرف أبو حليمة مع المعد البدني عبده الجزار ليعمل في التشكيلة الجديده لمدربي قطاع الناشئين بكفرالشيخ والذي تمت إعادة هيكلته بعد تولي اشرف طلحة مهمة مدير القطاع .

وبدأ الجزار مسيرته التدريبيه بمركز شباب الكوم الطويل ثم الدلتا للسكر والمنشأة الكبري والزعفران قبل أن يعمل في الجهاز الفني للفريق الأول للكفرالشيخ بقيادة الدكتور أحمد عاشور ليستمر مع تغيير الجهاز الفني ويأتي حماده العش كمديراً فنياً للفريق

وحصل "الجزار" علي الدورة التدريبية التخصصية من الأكاديمية الأوليمبية و الرخصة الدولية c من الإتحاد الإفريقي وهو من خريجي كلية التربية الرياضية شعبة تدريب كرة قدم

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