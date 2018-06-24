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تركيا: ناخبون في أورفة يتعرضون لمضايقات لإجبارهم على الاقتراع لصالح أردوغان

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:30 م
تركيا: ناخبون في أورفة يتعرضون لمضايقات لإجبارهم على الاقتراع لصالح أردوغان
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أسماء العزب
 
قالت مصادر في المعارضة التركية، اليوم الأحد، إن ناخبين في مدينة أورفة يتعرضون لمضايقات، لإجبارهم على الاقتراع لمصلحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز ربية".


وشهدت تركيا، اليوم الأحد، انطلاق انتخابات رئاسية وبرلمانية في يوم موحد لانتخابات يتنافس فيها 6 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية، وثمانية أحزاب على شغل المقاعد البرلمانية.
المزيد عن: مصلحة أردوغان خروقات المعارضة التركية الانتخابات التركية الان أورفه
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