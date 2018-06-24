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وزير التعليم ينعى مراقبا بلجنة نجيب محفوظ في الإسكندرية

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:25 م
وزير التعليم ينعى مراقبا بلجنة نجيب محفوظ في الإسكندرية
وزير التعليم طارق شوقي
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ريم محمود
 
نعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بمزيد من الحزن واﻵسى، الأستاذ علي أحمد شلبي، إخصائي اجتماعي خبير بإدارة إدكو التعليمية بمحافظة البحيرة، ومكلف بالمراقبة بلجنة نجيب محفوظ بالإسكندرية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد أثناء توجه لأداء عمله باللجنة.

ودعى الوزير ونائبه، المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.


المزيد عن: وفاة مراقب وزير التعليم وزارة التربية والتعليم طارق شوقي التربية والتعليم
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