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أمن القاهرة: تنفيذ 606 إزالة إدارية والقبض على 31 بائع متجول

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:18 م
أمن القاهرة: تنفيذ 606 إزالة إدارية والقبض على 31 بائع متجول
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هبة عبد الحفيظ
 


شنت شرطة مرافق القاهرة تحت قيادة العقيد شريف فيصل رئيس مباحث مرافق العاصمة حملة أمنية وإنضباطية مكبرة إستهدفت الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالعاصمة نظرًا لما رصدته المتابعة من إنتشار عدد من الظواهر السلبية التى تؤثر على المظهر العام للمنطقة مثل عربات المأكولات وخلافه،بالإضافة لإعاقة حركة المرور وقيام بعض المقاهى والمحال العامة بإدارة نشاطها دون ترخيص من الجهات المختصة.

وأسفرت جهودها تحت أشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة واللواء هشام أبو النصر مدير مرافق القاهرة والعميد حازم بدوى رئيس الوحدات عن تنفيذ ( 606 ) إزالة إدارية،( 108) إشغال طريق،( 25 ) تلوث بيئة،( 32 ) إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص،( 31 ) بائع جائل،تنفيذ قرار إزالة.
وبالعرض على اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن أمر بتحرير المحاضر اللازمة.
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