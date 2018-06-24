هشام عرفات: الرئيس السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالنقل الملاحي



وأشار خلال لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالنقل الملاحي، لافتا إلى أنه تم التعاقد على 100 جرار لنقل البضائع، مع العمل على تطوير منظومة الإشارات بالسكك الحديدة سيشعر بها المواطن اعتبارا من نهاية 2019.



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مصر تنقل 600 مليون طن سنويًا من خلال قطاعات النقل المختلفة، حيث ينقل عن طريق النقل النهري 4 مليون طن، وكذلك السكك الحديد، أما الباقي ينقل بريًا.