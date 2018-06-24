إرتفاع حالات الإعياء بلجان الثانوية ببني سويف إلى 5 طلاب





وأصيب 3 غرفة عمليات متابعة إمتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، قد تلقت 3 بلاغات بإصابة طلاب بحالات إعياء متنوعة "أزمة قلبية وتنفسية ومغص كلوى" أثناء تواجدهم بلجان إمتحانات الثانوية العامة بمركزي سمسطا والواسطي.



حيث أصيبت الطالبة"عزة أ.م" 17 سنة، بأزمة قلبية أثناء تواجدها بلجنة مدرسة الإعدادية بنات التابعة لإدارة سمسطا التعليمية و"نادرة م.ع" 17 سنة، بمغص كلوى، أثناء تواجدها بلجنة مدرسة الحديثة بنات التابعة لإدارة الواسطي التعليمية و"عبد الرحمن ح.ص" 17 سنة، بأزمة تنفسية أثناء تواجدها بلجنة مدرسة الإعدادية بنات التابعة لإدارة التابعة لإدارة الواسطي التعليمية، وخضع للعلاج بجلسات "فاركولين" باللجنة.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان بثلاث مواد "الأحياء، والرياضة التطبيقية (الديناميكا)، وعلم النفس والاجتماع"، اليوم الأحد، ثامن أيام امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨.



أرتفع عدد الطلاب المصابين بحالات إعياء متنوعة "أزمة قلبية وتنفسية ومغص كلوى" أثناء تواجدهم بلجان إمتحانات الثانوية العامة ببني سويف، إلى 5 طلاب بلجان إدارات بني سويف وناصر وسمسطا والواسطي.حيث أصيبت الطالبة "زينة ع.م" 17 سنة بإغماء وفقدان للوعي، أثناء تواجدها بلجنة الإمتحانات بمدرسة ناصر الثانوية بنات، ونقلتها سيارة الإسعاف للمستشفي المركزي، وأصيب الطالب "احمد ر.م" 17 سنة، بأزمة تنفسية أثناء تواجده بلجنة الإمتحانات بمدرسة الابتدائية شرق النيل وتم إسعافه باللجنة.