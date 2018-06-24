برلمانيون إيرانيون يطالبون بإقالة ثلاثة وزراء

أرسلت مجموعة من البرلمانيين الإيرانيين رسالة إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يطالبون فيها إقالة واستبدال ثلاثة وزراء، على خلفية المشاكل الاقتصادية في البلاد.

ووفقا لوكالة "تسنيم" نقلا عن النائب الإيراني، حسين مقصود، فقد تم توقيع الرسالة من قبل 50 نائبا، مشيرا إلى أنه هذه هي الرسالة الثانية التي تم إرسالها إلى رئيس البلاد.

وطالب البرلمانيون، في رسالتهم الثانية، بإقالة وزير التعاون والعمل والضمان الاجتماعي ووزير الزراعة ووزير الاقتصاد. ووفقا للنائب مقصود، فإن روحاني لم يستجب بعد للرسالة الأولى.

ويزيد ارتفاع الدولار في إيران من الضغوط الاقتصادية على المواطن العادي الذي يعاني من أزمات معيشية حادة عبر عنها عبر مظاهرات اندلعت مطلع العام الجاري حيث شارك آلاف المواطنين فيها بعدد من المدن الإيرانية، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية واستشراء البطالة، لكن سرعان ما سيطرت الأجهزة الأمنية عليها عبر اعتقال المئات من المشاركين وسقط حينها أكثر من 20 قتيل، ووجهت الحكومة حينها أصابع الاتهام لجهات خارجية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء هذه الاحتجاجات.