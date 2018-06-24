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مهاب مميش: نهتم بالنقل النهري لتنمية جميع قطاعات الدولة

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:06 م
مهاب مميش: نهتم بالنقل النهري لتنمية جميع قطاعات الدولة
مهاب مميش
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ندى محمد
 
أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قطاع النقل النهري تم تجاهله لفترات طويلة بالدولة المصرية مما أدى إلى تراجع دوره والاعتماد بشكل كبير على النقل البري. 

وأوضح في لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن القيادة السياسية وجهت بتحسين امكانيات النقل النهري وتوفير الخرائط وكثير من المعلومات اللازمة لتنمية هذا القطاع بما سيعود بالنفع على جميع القطاعات بالدولة.
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