مهاب مميش: نهتم بالنقل النهري لتنمية جميع قطاعات الدولة



وأوضح في لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن القيادة السياسية وجهت بتحسين امكانيات النقل النهري وتوفير الخرائط وكثير من المعلومات اللازمة لتنمية هذا القطاع بما سيعود بالنفع على جميع القطاعات بالدولة.



أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قطاع النقل النهري تم تجاهله لفترات طويلة بالدولة المصرية مما أدى إلى تراجع دوره والاعتماد بشكل كبير على النقل البري.