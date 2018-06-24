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الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في لحج

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:04 م
الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في لحج
الجيش اليمني - أرشيفية
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وكالات
 

أعلن الجيش اليمني، تحقيقه تقدمًا ميدانيًا جديداً في ‏معاركه التي يخوضها ضد مليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران في محافظة لحج جنوب اليمن.‏

 

وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني ‏لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش مسنودة من ‏التحالف العربي استعادت مناطق العنين وجبل ‏موجر ومناطق صبيح.‏

 

وأضاف "أن القوات اتجهت نحو مناطق المرابحة ‏بعد وصولها إلى مستوصف سوق الخميس جنوبي ‏مديرية القبيطة، في شمال لحج".‏

 

وأفاد المصدر، أن المعارك لا تزال ‏مستمرة، وسط تقدم متواصل لقوات الجيش وفرار ‏جماعي لعناصر المليشيا نحو مناطق المرابحة ‏التي تتجه القوات نحوها لتحريرها.‏

المزيد عن: مديرية القبيطة تحرير مناطق جديدة اليمن الجيش اليمني
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