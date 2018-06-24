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29723 طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:03 م
29723 طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط
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هند الشيال
 
استقبل ميناء دمياط، اليوم الأحد، 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادره 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 8500 طن يوريا و2277 طن رمل و3620 طن فوسفات و6550 طن ملح و3000 طن سماد سائل.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 29723 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22772 طنا.

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