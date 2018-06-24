لهذا السبب.. انقطعت الكهرباء عن 13 قرية لـ20ساعة بكفر الشيخ

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز والمدينة، بيانا اعتذرت فيه لمواطني 13 قرية عن طول فترة انقطاع الكهرباء والتي وصلت لـ20 ساعة متواصلة، مؤكدة أن حجم العمل لمحطة محولات المنصور كان كبير، فضلا عن وجود ظروف خارجه عن إرادة العاملين بالكهرباء.



وذكر البيان، الذي نُشر على صفحة مجلس المدينة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قبل قليل، أن القرى التي تم قطع الكهرباء عنها هي الأبعادية "18 و36 و17 و69" والحلمية وإيطاليا والمجاز وتيره 5 وحجازي و63 الجدية و65 الجدية و67 الجدية، وكان من المفترض أن يكون الفصل من الساعة 5 صباحا حتى 7 مساء لإجراء الصيانة بمحطة محوﻻت المنصور إلا أنه امتد إلى ما بعد الواحدة صباحا.



كما ذكر البيان، أنه تم تغيير سكشن كامل شامل لقواطع الجهد المتوسط ودوائر الكنترول والتغيير تم باستبدال النوع القديم المركب منذ إنشاء المحطة وتغييره لنوع حديث ومتطور بمحطة محوﻻت غرب المنصور، وذلك بهدف تحسين الخدمة الكهربية بالمنطقة، مشيرا إلى تكلفة تطوير محطة محوﻻت المنصور والمهمات التي تم تركيبها تقدر بنحو 30 مليون جنيه.



وقال البيان، إنه تم اﻻستفادة من الفصل بتكبير مقطع موصلات الخط الرئيسي لمغذي الأبعادية بطول 1.5 كيلومتر وتغيير الموصلات المتهالكة.



وكان أهالي القرى أرسلوا استغاثات للجهات المختصة عقب انقطاع الكهرباء لـ20ساعة متواصلة ما أدى لنفاذ كميات مياه الشرب في المنازل، فضلا عن توقف الحياة والورش، ومضارب الأرز وتلف الأغذية بالثلاجات.

