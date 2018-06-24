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تقرير لجنة متابعة الخطة الاسترايجية أمام مجلس جامعة بنها

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:58 ص
تقرير لجنة متابعة الخطة الاسترايجية أمام مجلس جامعة بنها
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محمد نبيل
 
تقوم لجنة متابعة الخطة الإستراتيجية بجامعة بنها،باعداد تقريرها عن ما تم تنفيذه من الخطة فى مختلف كليات الجامعة خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى يونيو الحالى

وتراجع اللجنة مؤشرات التنفيذ التى نجحت كليات الجامعة فى تحقيقها كما ترصد اللجنة أوجه القصور فى التنفيذ تمهيدا لاعداد التقرير النهائى لعرضه على مجلس الجامعة

وقال الدكتور جمال عبدالعزيز مدير التخطيط الإستراتيجى للجامعة، انه تم عقد اجتماع اليوم للجنة المتابعة حضره اعضاء اللجنة الـ 21 وتم مناقشة خطوات العمل وما تم انجازه من تقرير المتابعة حتى الان.


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