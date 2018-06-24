وزير النقل: الدعم الكبير للمحروقات سبب زيادة نسبة التلوث

وأشار خلال لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الدعم الكبير للمحروقات أدى إلى التوجه إلى النقل البري، والذي أسفر عن زيادة نسبة التلوث، وارتفاع نسبة الحوادث.





ولفت إلى أن الدولة تولي منظومة الطرق والكباري اهتمامًا كبيرًا، معلنًا أن الطريق الدائري الإقليمي سيتم الانتهاء منه خلال شهر.



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مصر تعتمد على النقل النهري منذ آلاف السنين، حيث تم نقل الجرانيت الذي استخدم في بناء الهرم الأكبر عن طريق النيل.