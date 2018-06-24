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لليوم الثاني.. لجنة من خبراء النقل والأمن الألماني تتفقد الإجراءات بمطار الغردقة الدولي

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:56 ص
لليوم الثاني.. لجنة من خبراء النقل والأمن الألماني تتفقد الإجراءات بمطار الغردقة الدولي
اللجنة
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محمد طه
 
يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، لليوم الثانى على التوالى لجنة تفتيش من خبراء النقل والأمن الألمان، لتفقد إجراءات الأمن والتفتيش المتبعة بمطار الغردقة الدولى لتأمين السائحين والطائرات داخل المطار.

كانت اللجنة التي تتكون من 3 أشخاص يترأسهم القنصل الألماني بالقاهرة، بدأت زيارتها أمس السبت بعقد اجتماع مع اللواء صادق الشورى مدير المطار للتعرف على إمكانياته وأجهزة التفتيش وإجراءات فحص وتحميل حقائب الركاب على الطائرات المتجهة للمطارات الألمانية.

وتأتي الزيارة ضمن عدة زيارات تقوم بها لجان أمنية أجنبية لمتابعة إجراءات التأمين والتفتيش بالمطار للسائحين والحقائب.
المزيد عن: مطار الغردقة تأمين إجراءات تفتيش
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