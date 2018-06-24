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فيفي عبده كانت تقرأ القرآن طوال مباراة مصر وروسيا (فيديو)

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:37 ص
فيفي عبده كانت تقرأ القرآن طوال مباراة مصر وروسيا (فيديو)
فيفي عبده
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الفجر الفني
 
قال الفنان شريف منير، إن ما حدث من الفنانين في دعم المنتخب الوطني في كأس العالم بروسيا 2018 تقليد قديم لدعم مصر، مضيفًا: “فيفي عبده كانت قاعدة جنبي في الإستاد مبتعملش حاجة غير إنها بتقرأ قراَن وبتقول يارب ولا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين وقعده ملهوفة وتقولي أعصابي تعبت قلبي هيقف”.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن تشجيعه لمنتخب مصر طبيعي ونابع من وطنيته واخلاصه لبلده، مؤكدًا أنه لم يتقاضى أي أموال من الشركة الراعية للمنتخب الوطني للسفر لتشجيع الفراعنة.

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