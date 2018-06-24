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سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:39 ص
سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
الريال السعودي- أرشيفية
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الريال السعودى في البنوك، اليوم الأحد 24-6-2018، مسجلاً 4.75 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. 

وبلغ سعر الريال السعودي، 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وعند نفس المستوي في بنك مصر. 

وسجلت العملة السعودية، أعلى سعر للشراء في بنك HSBC بنحو 4.78 جنيها، بينما قدم بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع بنحو 4.76 جنيها. 

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