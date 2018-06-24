حكايات اليوم.. فوز "مرسي" بإنتخابات 2012.. وميلاد ليونيل ميسي

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 24 يونيو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 24 يونيو، اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية أحمد حسين الغشمي، فضلًا عن فوزر الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة مصر.

اغتيال رئيس اليمن

في مثل هذا اليوم عام 1978، اغتيل رئيس الجمهورية العربية اليمنية أحمد حسين الغشمي عن طريق رسالة مفخخة نقلها له مبعوث رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

و أحمد حسين الغشمي رئيس الجمهورية العربية اليمنية في الفترة من 1977 – 1978، ولد في ضلاع همدان، إحدى ضواحي صنعاء عام 1941 ، التحق بالقوات المسلحة بعد قيام ثورة 26 سبتمبر ، وتولى مهام ومسئوليات قيادية عسكرية كرئيس لأركان حرب فوج، وقائدا للمحور الغربي ثم الشرقي، واللواء الأول مدرع.

أسهم بدور رئيسي في انقلاب 1974 ضد عبد الرحمن الأرياني ، وتولى منصب رئيس الأركان ثم نائبا لرئيس مجلس القيادة(رئاسة الدولة)، وخلف الغشمي إبراهيم الحمدي في رئاسة الجمهورية العربية اليمنية لأقل من سنة واحدة، واغتيل بقنبلة يوم24 يونيو 1978.

أول إمراة تتولى رئاسة وزراء أستراليا

و24 يونيو 2010، تولت نائبة رئيس الحكومة الأسترالية جوليا غيلارد رئاسة الوزراء بعد تنحي رئيس الوزراء كيفن رود من منصبه في محاولة من حزب العمال الحاكم تجنب الهزيمة في الانتخابات العامة، وبذلك تصبح غيلارد أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ أستراليا.

فوز "مرسي" بإنتخابات 2012

وفي مثل هذا اليوم عام 2012، أعلنت لجنة انتخابات الرئاسة المصرية فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية، ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير.

التصديق على تيران وصنافير

و24 يونيو 2017، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليصبح بمقتضاها جزيرتي تيران وصنافير تابعة للمملكة العربية السعودية.

واتفاقية ترسيم الحدود البحرية السعودية المصرية 2016 أو ما تعرف إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير هي إتفاقية عقدت في 8 أبريل 2016 بين مصر والسعودية، وذلك أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر.

ميلاد ليونيل ميسي

وليونيل ميسي، من مواليد 24 يونيو 1987، وهو لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب حاليًا مع نادي برشلونة الإسباني و‌المنتخب الأرجنتيني، ويعتبر أحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله، بل وحتى يُصنّف أنه من بين الأفضل تاريخياً، حيث رُشح عدة مرات لجائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب كرة قدم في العالم وهو بسن 20 و21 وفاز بهما بسن 22.