أين ذهبت الـ2.5 مليون دولار.. فضيحة جديدة تطارد الجبلاية في المونديال

يواجه اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة اتهامات جديدة في كيفية الإنفاق على استعدادات منتخب مصر لكأس العالم 2018 بروسيا.





وتسببت إقامة منتخب مصر في الشيشان خلال المونديال في سيل من الانتقادات لكثرة تنقلات المنتخب وسط اتهامات للجبلاية أنها حصلت على مليونين ونصف المليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للصرف على تجهيز المنتخب للمونديال لكنها لم تنفق منها الكثير وفضلت الشيشان رغم بعد الإقامة عن ملاعب مباريات مصر لترشيد النفقات بدعوى أن الإقامة والفندق كانت هدية من أحد القيادات الشيشانية.





ويصرف فيفا مبلغ 2.5 مليون دولار لكل منتخب مشارك بالمونديال للاستعداد بالشكل الأمثل للحدث العالمي ويترك له حرية التصرف فيها.





وخسر منتخب مصر مباراتيه أمام أوروجواي وروسيا في المجموعة الأولى بمونديال روسيا.







