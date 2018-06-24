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المشدد 3 سنوات لنقاش وسائق "توك توك" لإتجارهما بالمخدرات في الشرقية

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:35 ص
المشدد 3 سنوات لنقاش وسائق توك توك لإتجارهما بالمخدرات في الشرقية
محكمة - أرشيفية
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سمر السيد -إسلام علي
 
عاقبت محكمة جنايات بلبيس بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط إمبابي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب، ووليد دنانه، وسكرتارية أحمد رزق، نقاش وسائق "توك توك"، بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.

كان مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطار يفيد القبض على "السيد م ا" 33 عاما نقاش ومقيم السعادة مركز بلبيس و"محمد ا م" 30 عاما سائق "توك توك" ومقيم كفر أباظة مركز الزقازيق؛ لإتجارهما في المواد المخدرة.

وأشارت تحقيقات النيابة انهم قاموا بحيازة واحراز بقصد الأتجار نبات الحشيش الجاف "البانجو" في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
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