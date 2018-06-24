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برلماني يكشف عن تفاصيل العلاوة الاستثنائية لموظفي الدولة (فيديو)

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:34 ص
برلماني يكشف عن تفاصيل العلاوة الاستثنائية لموظفي الدولة (فيديو)
ياسر عمر
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ندى محمد
 
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن العلاوة الاستثنائية لموظفي الدولة بحد أدنى 300 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2018، تأتي ضمن حزمة الاجراءات الخاصة بالحماية المجتمعية لجميع موظفي الدولة على خلفية تحرك اسعار المحروقات.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح اون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، أن هناك ميزة لهذه العلاوة في كونها تضاف للأساسي الخاص بالموظف، متابعا أن هناك مخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير مخاطبين ولكن الحد الأدنى في الحالتين 7: 10%، مما يجعل اقل موظف في مصر يزيد راتبه 300 جنيها، مشيرا إلى أن المعاشات زادت ايضا وتم رفعها ليكون الحد الأدنى 750 جنيها.
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