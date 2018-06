مي كساب تطلب المساعدة في "بوتي ترينينغ" ابنتها

بوتي ترينينج يلا يا ستات يا حلوين اقتراحاتكم الجميلة وخبرتكم الفظيعة عشان انا محتاسه مع #داليدا_أخت_فريدة ولا اناااااااااام ولاااااااا اَي حاجه وعاوزه الموضوع ده يعدي صح مع فريده مستنيه الخبره 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻

A post shared by OmFariadwaDalida (@maiikassabofficial) on Jun 22, 2018 at 1:45pm PDT