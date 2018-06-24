مي كساب تطلب المساعدة في "بوتي ترينينغ" ابنتها

نشرت الفنانة مي كساب، صورة جديدة عن بوتي تريننج، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وعلقت: "بوتي ترينينج يلا يا ستات يا حلوين اقتراحاتكم الجميلة وخبرتكم الفظيعة عشان انا محتاسه مع داليدا_أخت_فريدة ولا أنام ولا أي حاجة وعاوزة الموضوع ده يعدي صح مع فريدة مستنيه الخبرة".





يذكر أن وضعت الفنانة مي كساب، منذ شهر ابنتها الثانية التي تدعى داليدا، من زوجها الفنان أوكا.





يُذكر أن الفنانة مي كساب، شاركت في مسلسل "واكلينها والعة" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني وبطولة الفنان شريف رمزي، مي سليم.



