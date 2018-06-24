ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى أولى جلسات الأسبوع

افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.29%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.20%.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16%.