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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى أولى جلسات الأسبوع

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:24 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى أولى جلسات الأسبوع
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الفجر الاقتصادى
 
افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.29%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.20%.
 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16%.
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